ASSE, Girondins : le coup bas de Trémoulinas aux Verts avant l’OL

Claude Puel a lâché ses vérités hier en conférence de presse. L’entraîneur de l’ASSE a encore du mal à digérer la défaite à Strasbourg dimanche (0-1) tant il estime que le match aurait dû être reporté en raison de l’inéquité relative au Covid-19.

Là dessus, le Castrais aimerait bien reporter le derby contre l’OL qui doit se tenir dimanche à Geoffroy-Guichard en clôture de la 21e journée de L1 (21h). Pour Benoît Trémoulinas, ancien défenseur de l’ASSE et des Girondins de Bordeaux, cette demande n’a ni queue ni tête.

« Il faut appliquer le règlement, a-t-il-rappelé sur La Chaîne L’Équipe. Si à chaque week-end il y a un club qui dit qu'il faut une dérogation parce qu'il manque tel et tel joueur, on ne finit jamais le championnat. Déjà que ça a été une catastrophe de ne pas terminer le championnat la saison dernière, alors si on remet ça... Je pense que ce report arrangerait Claude Puel car Saint-Étienne est dans le dur. Si son équipe était 5e ou 6e, je ne suis pas certain qu'il réagisse comme ça. »