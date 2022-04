ASSE, Girondins : les Verts et Clermont font la bonne opération dans la course au maintien

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Il s'en est fallu de rien du tout pour que les Verts vivent une soirée tragique. En effet, Jimmy Briand avait redonné l'avantage à Bordeaux à la dernière minute mais son but a finalement été annulé par la VAR. Et les Girondins ont donc été tenus en échec par l'ASSE (2-2) alors qu'ils menaient 2-0 à la pause. Clairement, pour eux, c'est un très mauvais résultat, trois jours après une raclée à Lyon (1-6), et alors que se profilent un déplacement à Nantes et la réception de Nice. Toujours 19es, ils restent à quatre longueurs de Saint-Etienne, nouveau barragiste, et à cinq de Clermont.

Les Auvergnats, justement, ont réalisé une excellente opération en s'imposant sur la pelouse de Troyes (1-0) grâce à un but de Bayo à la 88e minute. Ils sont désormais 17es et comptent cinq longueurs d'avance sur le FCGB. Le maintien est en vue ! Même constat pour Lorient, qui a battu Metz à la dernière seconde (Ouattara, 94e). Les Merlus sont désormais 15es avec sept points d'avance sur Bordeaux. Par contre, pour le FC Metz, dernier avec sept points de retard sur le barragiste, on peut dire que les carottes sont cuites !

C'est terminé partout 🔚 Tous les temps forts de ce multiplex à rebondissements 👉 https://t.co/NyGKmGtvxu pic.twitter.com/QezaaanTIn — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 20, 2022

Pour résumer Ce soir, les six derniers du classement s'affrontaient entre eux. Clermont et Lorient se sont imposés, l'ASSE a arraché un match nul à Bordeaux alors qu'elle était menée 2-0 à la pause. Pour Metz et les Girondins, ça sent mauvais...

Raphaël Nouet

Rédacteur