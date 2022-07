ASSE – Girondins : les Stéphanois arrachent le nul ! (1-1)

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Après deux victoires et un match nul, les Verts concèdent un nouveau match nul facent aux Girondins de Bordeaux, pour leur quatrième match de préparation. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1. Les Bordelais ont ouvert le score sur un but de Delaurier-Chaubet (15’) et c’est Denis Bouanga qui a égalisé sur penalty en fin de rencontre (91’). Prochain match pour l’ASSE dans trois jours, contre Angers.

De son côté Bordeaux, enregistre un premier match nul en quatre matchs de préparation. Le club va passer demain devant le CNOSF pour évoluer en Ligue 2 la saison prochaine.