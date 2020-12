ASSE, Girondins : Moueffek toujours pas convoqué… mais on sait pourquoi !

Auteur de belles prestations à chaque fois qu'il a été sur le terrain depuis le début de la saison, Aimen Moueffek est au cœur d'une incompréhension à Saint-Etienne puisque Claude Puel fait rarement appel à lui. Depuis le derby perdu (1-2) au Groupama Stadium le 8 novembre, au cours duquel il était entré en jeu, le milieu de terrain de 19 ans n'est plus réapparu sur le pré. Il n'a pas été convoqué pour les réceptions de Lille (1-1) et d'Angers (0-0), et n'est pas entré en jeu à Dijon (0-0).

Il est malade

Interrogé sur la raison de ces absences répétées, Claude Puel s'était montré agacé en conférence de presse. L'entraîneur des Verts avait expliqué que Moueffek, utilisé au poste de latéral lors de certains matches, n'était pas assez sûr dans le placement et la relance pour prétendre à une place dans l'arrière-garde et qu'il y avait une grosse concurrence au milieu. Mais ce ne sont pas ces raisons qui ont incité Puel à ne pas inscrire le nom de Moueffek dans le groupe stéphanois qui se déplacera à Bordeaux demain.

Si le jeune milieu de terrain est absent pour cette partie, c'est parce que, selon nos informations, il est malade. C'est de chez lui qu'il soutiendra ses partenaires dans leur quête d'une première victoire depuis la mi-septembre (2-0 à Marseille).