ASSE – Girondins : Moukoudi a une autre idée fixe que le maintien en Ligue 1

Harold Moukoudi était en conférence de presse vendredi à L'Etrat et il n'a pas caché l'importance du match face aux Girondins. « « Si on gagne, on fera un grand pas vers le maintien même s'il n'y aurait rien de fait mathématiquement. Dans les têtes, ça enlèverait une pression. La victoire à Nîmes nous a rendus plus sereins. Maintenant, on sait qu'on peut faire une bonne opération en enchaînant. »

« La CAN, j'y pense tous les jours »

Mais pour le Camerounais, un autre objectif accompagne cette fin de saison... « La CAN me tient à cœur, a-t-il expliqué. J'y pense tous les jours ! Je reste concentré sur ma fin de saison avec Saint-Etienne pour aller chercher le maintien et aussi pour pouvoir postuler à la CAN. Je me dois d'être performant. » Et à l'ancien havrais d'ajouter : « Avec les mesures sanitaires, on n'a pas pu aller au Cameroun lors de la dernière trêve internationale. On était déçus et c'est dommage que les mesures ne s'appliquaient qu'aux pays africains, mais c'est comme ça. On respecte les mesures. »

