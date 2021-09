ASSE, Girondins : perdition totale, débandade… Daniel Riolo flingue les deux clubs

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Incroyable et triste spectacle que la vision de la fin du classement de Ligue 1 après 5 journées : les Girondins de Bordeaux sont derniers avec deux, l'AS Saint-Etienne 19e avec trois unités. Et les deux anciens rivaux, qui avaient lutté pour le titre en 1969 ou au début des années 80, se retrouvent samedi dans le Chaudron accompagnés de cette maxime : malheur au vaincu.

Sur RMC, le journaliste Daniel Riolo n'y est pas allé de main morte au moment de commenter les "performances" des deux équipes le week-end, respectivement battues à domicile par Lens (2-3) pour le FCGB et à Montpellier (0-2) pour les Verts : « Le deuxième chapeau (d'équipes prétendantes à l'Europe) n’existe plus. Saint-Etienne et Bordeaux sont en perdition totale. Bordeaux avec un projet qui ne tient pas vraiment la route et Saint-Etienne parce que le club est en vente. Je pense que c’est la débandade totale au club en ce moment. L’un est relégable et dernier, l’autre est dans la zone rouge et pas loin. Habituellement dans ce deuxième chapeau, on mettait Rennes aussi mais ce n’est pas brillant ».

Daniel Riolo : “Saint-Etienne et Bordeaux sont en perdition totale” https://t.co/hT2YVlXP5d — WF Girondins de Bordeaux (@WYN_FCGB) September 14, 2021