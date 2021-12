ASSE, Girondins : Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle pour le maintien

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les supporters de l'ASSE et des Girondins de Bordeaux. Avec des résultats décevants, une crise qui couve et la crainte de descendre en Ligue 2 en fin de championnat.

C'est encore le cas à l'heure actuelle, même si plusieurs autres clubs prétendent aux dernières places. Constat repris par Pierre Ménès sur son site internet, en réponse à une question d'un internaute.

"Bordeaux jouera le maintien toute la saison. Pourtant cette équipe a des arguments offensifs. On l’a vu, ils ont mis 2 buts contre Paris, 2 buts à Strasbourg, 2 buts contre Lyon. Mais avec ces 6 buts, ils ont pris un point seulement. C’est ça le problème. Défensivement, c’est très très faible. Et pourtant, ils ont Costil dans les buts qui essaye de sauver ce qu’il peut. Saint-Etienne, Bordeaux, Clermont, Metz et Lorient, je pense que l’identité des 3 relégables est dans ces 5 équipes."