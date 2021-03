ASSE, Girondins : Puel et Gasset dépassés, Larqué les met dans le même panier !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Trop vieux, Jean-Louis Gasset et Claude Puel ? Dépassés, les coachs des Girondins et de l'ASSE ? C'est ce que semble penser Jean-Michel Larqué (73 ans), qui s'est exprimé sur Gasset (67 ans) et Puel (59 ans) sur RMC.

« Les entraineurs à l’ancienne sont en difficulté »

« Ils sont en difficulté, incontestablement, a expliqué Larqué. S’il y a bien un métier de contact avec le public ou des êtres humains, en l’occurrence des joueurs de football, qui a changé, c’est celui d’entraineur. Je ne vais pas prêcher pour les jeunes, je ne vais pas faire du jeunisme bête et méchant mais il est vrai que ça va vite actuellement. Ca va trop vite parfois. Il y a quelques contre-exemples mais la majorité des entraineurs qui ont dépassé la soixantaine sont en grande difficulté. Pour Jean-Louis Gasset, ça ne marche pas très bien, Claude Puel c’est compliqué à Saint-Etienne. C’est très facile de dire que c’est de la faute des clubs, des présidents mais d’une manière générale les entraineurs à l’ancienne sont en difficulté actuellement. » Un point de vue que chacun appréciera. Et qui peut étonner tant les méthodes de Puel depuis son arrivée à Saint-Etienne sont aux antipodes de celles de Gasset à son passage chez les Verts...