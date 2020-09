ASSE, Girondins : Un agent se sert de Paulo Sousa pour démonter les dirigeants stéphanois

Dans l'émission « Aux six mètres », sur France 3 Aquitaine, l'agent de joueurs Christophe Hutteau s'est exprimé sur l'actualité des Girondins de Bordeaux. Mais il a aussi été question de l'ASSE, lorsqu'Hutteau a évoqué les changements sur le banc girondin. « On parle de Jean-Louis Gasset, mais il faut parler aussi de Ghislain Printant, qui est un mec extraordinaire », a soutenu Hutteau, dans des propos retranscrits par Girondins4Ever.

« Compte tenu du bordel dans ce club, personne n'aurait pu réussir »

Lequel a pris la défense de Printant, viré de l'ASSE il y a un an et en conflit devant les Prud'hommes avec le club forézien... « Il y a eu cette expérience malheureuse en tant que numéro 1 à Saint-Etienne, mais j’ai envie de dire que même si vous aviez mis Paulo Sousa à Saint-Etienne, compte tenu du contexte et du bordel ambiant dans ce club, personne n’aurait pu réussir. Mais Ghislain Printant, c’est un formidable numéro 2. C’est lui qui fait les séances, qui crée cette atmosphère. Jean-Louis est au-dessus de la mêlée, il a du recul, et il fait confiance ». Bernard Caiazzo et, surtout, Roland Romeyer, apprécieront forcément !