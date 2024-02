ASSE, Bordeaux : une belle surprise de Ligue 1 ne veut pas finir comme les Verts et les Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Entraîneur du Stade Brestois, surprenant 3ème de Ligue 1 cette saison, Éric Roy a évoqué dans Le Télégramme le modèle différent porté par son club. Un modèle qui le préserve de tout incident industriel.

Brest ne veut pas finir comme l’ASSE et Bordeaux

« Notre objectif est que le Stade Brestois devienne un club ancré en Ligue 1. Le projet club, qui dépasse mes compétences, vise à l’y installer durablement. Ce sont les moyens, le budget, qui font dire que Brest peut être plus en difficulté que d’autres. Mais personne n’est à l’abri de rien, on le voit avec des clubs comme Bordeaux ou Saint-Étienne, mais ici, les choses sont faites de façon prudente, pour parer à ce genre d’éventualités », explique l’ancien dirigeant (Nice, Lens).

Par rapport au foot business, le SB29 se fait d’ailleurs le garant d’une certaine idée du football « à la papa » selon Eric Roy. « On parle beaucoup des financiers, des fonds d’investissement, des milliardaires ou des États, même, qui achètent des clubs. Et le fait de voir que Brest, avec sa manière de fonctionner et son président, Denis Le Saint, qui est du coin, ait sa place là-dedans est valorisant. C’est un modèle à défendre ». Roland Romeyer aime ce message (moins Bernard Caïazzo).

