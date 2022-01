ASSE, Girondins : Willy Sagnol très inquiet pour l'avenir des deux clubs

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Formé à l'AS Saint-Etienne (1990-97), Willy Sagnol y est revenu très brièvement en tant que dirigeant il y a quelques années (janvier-mai 2010). Il était aussi question qu'il en soit l'entraîneur si l'un des projets de reprise allait au bout du processus. L'ancien latéral droit a aussi dirigé les Girondins de Bordeaux (2014-16). Voir ses deux anciens clubs occuper les deux dernières places du classement de Ligue 1 ne le laisse donc pas indifférent. Dans une interview à L'Equipe, il a regretté le manque d'investissements des dirigeants et exprimé ses inquiétudes pour l'avenir.

"Ils sont sur une très mauvaise dynamique. Entre la vente et la revente, la valse d'entraîneurs, de joueurs de présidents, Bordeaux a beaucoup changé. Quant à Saint-Étienne, il essaie encore. Mais il manque de qualité individuelle. Pour faire ce qu'il faut au mercato d'hiver, il faut avoir un peu de latitude financière, et là, visiblement, il n'y en a pas. Ça pose aussi la question de l'après. Sauver sa peau en L1, O.K, mais après, on fait quoi ? C'est du flou artistique et ça te donne l'impression que tu bricoles. Tout cela me rend sceptique et inquiet."

