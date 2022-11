ASSE : Gomis fait une infidélité aux Verts en associant ferveur et OM

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Ce samedi, L'Equipe donne la parole à Bafé Gomis pour témoigner de la montée en puissance de l'Arabie Saoudite, vainqueur de l'Argentine (2-1) à la surprise générale mardi. L'attaquant, formé à l'ASSE et qui a joué à l'OM en 2006-07, a notamment été interrogé sur la passion des Saoudiens pour le football. Et quitte à comparer, c'est avec Marseille et non Saint-Etienne qu'il l'a fait...

"Si cette passion est comparable à celle qui existe en Turquie ou à l'OM ? Je dirais plus encore, car le foot a une place plus importante. Il y a moins de musiciens, de personnes connues. Si tu es d'Al-Hilal, tu ne peux pas te promener dans la rue. On m'a chéri d'amour. Car j'étais un peu le joueur qui manquait quand je suis arrivé. On a gagné la Ligue des champions avec ces gars qu'on voit arriver à maturité au Qatar. Ils se connaissent depuis des années, ont progressé ensemble."