ASSE : Gourna-Douath est déjà à l'infirmerie au RB Salzbourg

Les débuts de Lucas Gourna-Douath se compliquent déjà avec son nouveau club du Red Bull Salzbourg. Le milieu de terrain de 19 ans a quitté les Verts pour rejoindre le champion d'Autriche pour la somme de 13 millions d'euros cet été. Le joueur formé à Saint-Étienne voit sa préparation physique tronquée par une nouvelle blessure à la cheville avant le début de la compétition.

L'ASSE avait déjà été privée de son jeune joueur lors du dernier match de sa saison, le décisif barrage retour face à l'AJ Auxerre. Touché à la voûte plantaire au match aller, le capitaine des U19 avait été privé de l'euro avec les Bleuets. Depuis son arrivée à Salzbourg il avait disputé quelques minutes en entrant en jeu face à l'Ajax Amsterdam en amical. En postant une photo sur Twitter, l'ancien Stéphanois a rassuré sur son état avec un message : "Tout va bien, faisons confiance au staff médical, à très bientôt !"

