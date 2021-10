ASSE : Gourna-Douath fait une promesse pour les prochains matchs

Zapping But! Football Club ASSE - OGC Nice : Le débrief et la présentation du Derby

Menée 2-0 jusqu'à l'heure de jeu, l'AS Saint-Etienne a arraché le match nul sur sa pelouse face au SCO d'Angers (2-2), à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1. Après la rencontre, le milieu de terrain stéphanois, Lucas Gourna-Douath, s'est exprimé au micro d'ASSE TV, confiant que son équipe était "en mission".

"C'est un sentiment de fierté et d'honneur. On est dans une période très difficile, très compliquée. On est à la recherche de points. Je suis très fier de notre équipe parce qu'on a fait preuve de force mentale pour revenir à 2-1 puis à 2-2. C'était un match assez intense, assez compliqué avec aussi l'environnement. On a répondu présent ! On espérait les trois points vu la physionomie du match. On a manqué d'efficacité mais aujourd'hui on ne calcule pas, on est à la recherche de points. On est en mission, si on doit prendre un point on prendra un point et on va travailler pour prendre les trois points sur les prochains."