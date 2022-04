ASSE : Gourna-Douath se défend d'avoir le boulard

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Demain, jeudi 7 avril, sortira dans les kiosques le numéro 349 de Onze Mondial. Dedans, vous pourrez retrouver un entretien exclusif de Lucas Gourna-Douath. Le jeune milieu de terrain de l'ASSE, qui a inscrit son premier but chez les pros dimanche dernier d'une belle frappe en force contre l'OM (2-4), a notamment été interrogé sur la grande confiance qui semble l'habiter quand il est sur les terrains. Rien à voir avec de l'arrogance, selon lui.

« Tu ne peux pas être constamment encensé et entendre : « Il est beau, il est fort ». Des gens disent que je parais très confiant et que j’ai le boulard. Mais ils ne me connaissent pas personnellement. Je préfère que ces personnes viennent me voir et parlent avec moi pour savoir qui je suis vraiment. Ce que tu vas dégager sur un terrain peut n’avoir aucun rapport avec la personne que tu es en dehors du terrain. Et j’ajouterai que la confiance est un des facteurs clé de performance. On en a tous besoin pour pouvoir donner sa pleine mesure. »

Le numéro 349 de Onze Mondial sortira demain dans les kiosques au prix de 2,99€.

Pour résumer Dans un entretien à paraître demain dans Onze Mondial, le milieu de terrain de l'ASSE Lucas Gourna-Douath a répondu à une question portant sur la grande confiance en lui qu'il affiche sur les terrains et qui n'en fait pas un joueur hautain, selon lui.

