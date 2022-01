ASSE : grande nouvelle pour ce dossier à 400 000 euros

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Le Musée des Verts était en travaux pendant les 2 derniers mois. Ce projet de rénovation a nécessité 400 000 euros dont une partie qui a été pris en charge par la Région Auvergne Rhône-Alpes. Les portes ont rouverts il y a un peu plus de 10 jours et le conservateur du musée, Philippe Gastal, assure dans les colonnes du Progrès qu’énormément de choses ont été remis au goût du jour. « Le musée est plus immersif, plus ludique et plus spectaculaire. Les vidéos ont été revues et corrigées, les quiz et les vitrines aussi.

Grâce à l’évolution technologique, il s’agit d’une refonte scénographique globale. On a également beaucoup de pièces nouvelles. Par exemple un maillot de la saison 53/54, un autre de Bill Domingo porté lors de sa première sélection en équipe de France, ceux d’Yves Triantafilos pour le quart de finale contre Chorzow et de Fabien Lemoine face l’Inter Milan ou encore celui échangé par Tommy Smith avec Jean-Michel Larqué à Anfield le 16 mars 1977 », a-t-il livré.

