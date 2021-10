ASSE : grande première pour Etienne Green avec les Espoirs anglais !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Dans le cadre des éliminatoires au prochain Euro Espoirs, Etienne Green va vivre sa grande première ce soir avec les Young Lions qui affrontent Andorre. Lee Carsley a décidé de la titulariser. Début du match à 20h, en Andorre.

More #U21EURO qualifying action for our #YoungLions! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Here's how they line up to face Andorra: pic.twitter.com/D9lv5W0Sh4