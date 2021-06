ASSE : Green, Camara, les dossiers Debuchy et Hamouma... les Tops/Flops du mois de mai chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Les TOPS

La victoire à Montpellier (2-1)

C'est à Montpellier que l'ASSE a atteint la barre des 42 points. Deux buts de Mathieu Debuchy et Romain Hamouma ont permis aux Verts de s'imposer logiquement à la Mosson malgré l'ouverture du score rapide d'Andy Delort.

La victoire contre Marseille (1-0)

Comme à Montpellier, les Verts ont séduit dans le jeu face aux Marseillais et c'est Arnaud Nordin, à bout portant, sur une ouverture de Wahbi Khazri et un raté de Balerdi, qui a conclu leur domination. Un succès synonyme de remontée à la 12e place du classement.

Le match nul à Lille (0-0)

Bien en place, les Verts sont allés freiner le futur champion de France, Lille, sur ses terres. Dominateurs en première mi-temps, conquérants dans leur 4-4-2, Debuchy et les siens ont souffert sur la fin mais ils ont tenu jusqu'au bout.

Etienne Green

Le jeune portier a poursuivi son sans faute en mai, avec notamment une belle parade en fin de match à Lille sur un coup franc excentré de Yazici. Sauvé par ses montants sur cette action mais aussi contre Dijon sur un penalty de Konaté renvoyé par sa barre, le natif de Colchester a été récompensé en toute logique par une prolongation de son contrat. Pas volé !

Mahdi Camara

Capitaine en l'absence de Debuchy contre Dijon, le milieu de terrain a terminé sa saison par un très bon mois de mai. Il a notamment rayonné contre Marseille et à Lille. L'une des grandes satisfactions de la saison.



Les progrès de Sow, le retour en forme de Kolo

Moukoudi et Cissé sur le flanc, c'est avec le duo Sow-Kolo que l'ASSE a terminé la saison. Et les deux défenseurs ont répondu présent. Sow a confirmé ses progrès et justifié sa prolongation de contrat, avec notamment un sauvetage en fin de match sur sa ligne à Lille. Quant à Kolo, remplaçant depuis des mois, il s'est enfin montré sous son meilleur visage, réalisant des prestations solides.

Trauco

Passeur décisif en avril à Paris (2-3) pour Bouanga, Trauco a terminé sa saison en étant invaincu en mai puisqu'il a participé aux trois premières rencontres du mois avant d'être ménagé par Puel et de laisser sa place à Silva face à Dijon. L'ancien joueur de Flamengo aura enchaîné les prestations de qualité, son coach louant à plusieurs reprises ses progrès.

Les FLOPS

La défaite contre Dijon (0-1)

Avec une équipe rajeunie, les Verts ont terminé leur saison par une 8e défaite à domicile, contre Dijon, pourtant privé de 15 joueurs et qui venait d'encaisser 17 buts sur ses quatre derniers matches. Un revers qui empêche l'ASSE de terminer à la 10e place du classement.

Les blessures d'Abi et Moueffek

A Lille, Charles Abi s'est blessé peu de temps après son entrée en jeu et l'ASSE s'est retrouvée à 10 contre 11 dans le dernier quart d'heure, Claude Puel ayant effectué tous ses changements. Un scenario qui s'est reproduit une semaine plus tard contre Dijon, Aimen Moueffek se blessant lui aussi peu après son entrée.

Pas d'adieux pour Debuchy et Monnet-Paquet

Claude Puel a annoncé à Mathieu Debuchy et à Kévin Monnet-Paquet, en fin de contrat, qu'il ne les conserverait pas. Une annonce intervenue quatre jours avant le dernier match de la saison contre Dijon, et qui a incité les deux joueurs à ne pas participer à la rencontre. Tous deux ont donc été privés d'adieux.

La gestion pas très classe du cas Hamouma

Quatre jours avant le dernier match de la saison, Romain Hamouma a lui aussi été reçu par Claude Puel. Contrairement à Debuchy et Monnet-Paquet, l'ancien caennais ne s'est pas vu signifier qu'il ne serait pas conservé. Mais Puel lui a dit que le club lui proposerait un contrat et que ce serait à lui de décider de son avenir. Une proposition que l'attaquant et ses agents attendaient encore ce début de semaine...