ASSE : Green réussit son retour, Sissoko marque encore, Pétrot doublement décisif... les notes des Verts contre Angers

GREEN (7)

Larsonneur blessé, le natif de Colchester a repris du service. Et un an après son dernier match, il a assuré et rassuré, avec deux grosses parades en première mi-temps devant Abdelli (18e) et Diony (25e). Décisif !



APPIAH (6)

Très bon lors de la victoire à Laval (1-0), l'ancien nantais a confirmé son retour en forme. Solide défensivement, il n'a pas hésité à se projeter.



BRIANCON (6)

Les Verts restaient sur 5 clean sheets et ils en ont enchaîné un 6e. Leur capitaine a encore été exemplaire, avec notamment un joli tacle glissé devant Diony (51e).

NADE (5,5)

Le robuste gaucher a profité de la blessure de Batubinsika pour jouer à nouveau les utilités. En manque de rythme, il a eu un peu de mal à entrer dans son match. Mais il est monté en puissance et a rendu une bonne copie.

PETROT (8)

Fidèle au poste, il enchaîne. Et cette fois, il a été carrément épatant, avec un sauvetage sur sa ligne devant Diony qui s'apprêtait à pousser le ballon dans les filets (35e), puis un but, du droit, pour faire le break, en s'arrachant. Le symbole de cette ASSE généreuse, c'est lui !

Le grand 8 pour Sissoko

TARDIEU (6,5)

Depuis son arrivée, les Verts ne perdent plus. Et il est de mieux en mieux. Il jaillit, il oriente. Il s'installe et bonifie de plus en plus le collectif.

RIVERA (5,5), puis MONCONDUIT

Milieu droit, Rivera n'a pas été avare d'efforts. Il a pressé et il a proposé, à défaut d'avoir fait des différences. Remplacé par MONCONDUIT, auteur d'un énorme tacle glissé sur lequel il s'est blessé (90e)...

FOMBA (6), puis MOUEFFEK

Auteur d'une bonne remise pour Bouchouari, Fomba a été précieux dans l'entrejeu, à la récupération comme à la construction. Relayé par MOUEFFEK, qui a apporté sa puissance.

BOUCHOUARI (6), puis LOBRY

Bouchouari a raté le cadre de peu sur une frappe enroulée après une belle incursion (39e). Il est allé de l'avant et a été agressif à la récupération du ballon. Remplacé par LOBRY, qui s'est mis au diapason.

CAFARO (5,5), puis BENTAYG

Cafaro a eu quelques fulgurances. Il aurait pu marquer si sa reprise n'avait pas été contrée par Sissoko (23e)... Et c'est lui qui a déposé le corner sur la tête de Sissoko, sur l'ouverture du score. Remplacé par BENTAYG, dangereux par sa vitesse.

SISSOKO (6), puis CHARBONNIER

Sissoko a été le premier à solliciter Fofana (5e, 30e). Malheureux sur cette action où il empêche Cafaro de marquer (23e), il s'est racheté en ouvrant le score de la tête. Son 8e but de la saison a montré la voie et permis à l'ASSE d'aller chercher sa plus belle victoire de ce début de saison. Remplacé par CHARBONNIER, qui n'a pas réussi à s'illustrer.

