ASSE : Green tient sa revanche, ses coéquipiers sont aux anges

L'ASSE s'est imposée contre Angers (2-0) lundi soir ebn clôture de la 12e journée de L2 mais le scénario aurait pu être différent si Etienne Green n'avait pas réalisé deux gros arrêts en première mi-temps devant Abdelli et Diony, et si Léo Pétrot ne l'avait pas suppléé pour empêcher Diony de marquer.

Briançon : "ça fait plaisir"

Green n'avait plus joué depuis un an avant de profiter de la blessure à l'épaule de Gautier Larsonneur face au SCO, et ses coéquipiers n'ont pas manqué de saluer sa prestation. "On a été solides en première mi-temps et Étienne (Green) a fait les arrêts qu'il fallait", a commenté Mathieu Cafaro. "On a été dominés en début de match mais Etienne nous a sauvés deux fois. Je suis très content pour lui", s'est réjoui le capitaine Anthony Briançon. "On a montré qu'on avait un bon groupe et Etienne a été décisif. ça fait plaisir", a ajouté Léo Pétrot. Quant à Alain Blachon, l'ancien adjoint de Christophe Galtier, il a salué l'état d'esprit du portier. "Le club ne lui a pas fait de cadeaux mais il vient de montrer ses qualités et son caractère. Il a été très bon, très rassurant, et décisif. C'est un garçon qui n'a jamais fait de vagues. On ne l'a jamais entendu se plaindre. C'est tout à son honneur. Et là, il vient de répondre présent. Il a montré qu'on pouvait lui faire confiance."

