ASSE : Green titulaire la saison prochaine, les supporters stéphanois votent pour !

Audrey, Sennecey-le-Grand :

« Oui, il a le mental et le talent pour l'être. Il l'a prouvé. Mais il ne faudra pas oublier Jessy Moulin car en numéro deux, il peut continuer à faire progresser les jeunes grâce à son expérience. »

Erwan, Montpellier :

« Étienne Green est un très bon gardien, plein de talent. Il est très prometteur. Ce qui m'a le plus plu, c'est son niveau sur sa ligne. On a vu qu'il savait être décisif, mais il faut encore qu'il apprenne, c'est normal. J'espère en tout cas le voir la saison prochaine en tant que numéro un. À lui de confirmer. »

Jérémy, Beauchastel :

« J'ai encore quelques doutes. Même s'il est impressionnant depuis qu'il joue, on ne doit pas trop s'enflammer et attendre confirmation. Il est encore très jeune, il ne faut pas lui mettre trop de pression. Pour le moment, il est irréprochable, il est décisif et il a en plus de la réussite. Mais est-ce qu'il saura l'être sur la durée ? C'est ça le plus difficile. On a vu avec Jessy Moulin par exemple, qu'il y avait quand même une différence entre être une doublure performante, et assumer un rôle de titulaire et donc être performant chaque semaine... Une chose est sûre : s'il poursuit de la sorte, il peut être la relève dans les cages de l'ASSE. »

Jules, Andelot-en-Montagne :

« Il doit être notre gardien titulaire la saison prochaine. Ses prestations ont été convaincantes, même s'il a eu pas mal de réussite. Il est encore jeune donc il fera sûrement des erreurs, mais il ne faut pas que les supporters lui tombent dessus comme avec Moulin cette saison, parce qu'il sera encore en phase d'apprentissage. Si tout se passe bien, il pourrait être un très bon gardien de ligue 1 dans quelques années ! »

Léa, Saint-Étienne :

« Je pense que Green a les capacités pour être titulaire la saison prochaine. Il nous a démontré qu'il pouvait assurer dans les cages, et qui plus est dans des matches importants. Je le vois titulaire car il a un réel potentiel, il peut devenir un très grand gardien. S'il garde son envie, sa détermination et sa compétitivité, il pourra aller loin et sera un réel atout pour l'équipe. »

Maxime, Cavigny :

« Étienne Green doit être le gardien titulaire s'il continue sur cette lancée. Moulin a montré ses limites en commettant des erreurs, avec un jeu au pied peu rassurant. Après, ça se jouera peut-être entre Green et Bajic, qui est considéré comme un gardien d'avenir comme le prouve sa présence chez les jeunes en équipe de France. Mais comment reléguer Étienne Green sur le banc, alors que l'histoire a si bien commencé ? Et que les performances suivent notamment avec des parades décisives et un jeu au pied qui rassure tout le monde. »

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

« Oui, bien entendu. Depuis qu'il a débuté sous le maillot vert, il est devenu une valeur sûre. Green est imposant, rassurant, et décisif. Ce qui est le plus important pour un gardien... J'espère qu'il aura encore l'occasion de briller la saison prochaine. L'avenir, c'est lui. Inutile de recruter ou changer la hiérarchie actuelle des gardiens. On doit lui faire confiance, tout en restant indulgent car il est jeune. Laissons-lui du temps. »

Pascal, Chomérac :

« Honnêtement, comme la grande majorité des supporters, j'ai été impressionné par ses prestations. Et puis son penalty arrêté pour son premier match en pro contre Nîmes, sa sérénité et son jeu au pied remarquable... Toutes ces choses parlent pour lui. Maintenant, je veux rester prudent. C'est sûr qu'il a enchaîné désormais quelques rencontres en étant régulier et décisif pour l'équipe, mais s'il endosse le statut de titulaire la saison prochaine, ce sera mentalement plus difficile à gérer. C'est évident. Même s'il m'a l'air déjà mature pour son âge, j'attends qu'il confirme. Mais j'ai envie d'y croire, forcément. L'histoire serait belle pour un gardien que peu de monde connaissait en début de saison... »

Colyn, Panissières :

« Oui, pour moi sans aucun doute. Green peut être le gardien titulaire car il possède de nombreuses qualités. Il est grand, fort dans les duels aériens, précis dans son jeu au pied, et réalise de grosses parades. En plus de cela, il reste toujours calme. Il mérite sa place ! »