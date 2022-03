ASSE : Green, un autre coup dur en plus de sa mise au banc ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le 4 avril 2021, soit il y a presque un an jour pour jour, le football français faisait connaissance avec Etienne Green. Appelé en urgence pour le déplacement à Nîmes en raison des indisponibilités de Jessy Moulin et Stefan Bajic, le jeune gardien, totalement inconnu, avait réalisé des miracles pour son baptême du feu en Ligue 1, arrêtant même un pénalty et contribuant ainsi à la victoire des Verts (2-0), capitale dans la course au maintien. S'en étaient suivis deux mois exceptionnels où il avait continué à évoluer à un très haut niveau.

La suite a été beaucoup plus dure pour lui, si bien que Pascal Dupraz et les dirigeants stéphanois ont préféré faire appel cet hiver à Paul Bernardoni pour mener à bien l'opération maintien. Etienne Green cire donc le banc depuis deux mois et, une chose en entraînant une autre, il voit son statut chez les Espoirs anglais remis en cause. Jusqu'à présent, il alternait les titularisations. Mais avant-hier, face à Andorre (4-1), il n'était même pas sur la feuille de match. C'est des tribunes qu'il a suivi la victoire des Three Lions. Vivement la saison prochaine, les dirigeants stéphanois ayant assuré qu'il redeviendrait titulaire à la fin du prêt de Bernardoni...

Raphaël Nouet

Rédacteur