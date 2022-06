ASSE : gros coup de froid pour l'arrivée de David Blitzer !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Ce vendredi, au lendemain de la décision de la Commission de discipline dans le dossier ASSE (3 points de retrait et 4 matchs à huis clos), de nouvelles favorables sont tombées sur RMC Sport concernant la vente des Verts.

David Blitzer et la Bolt Football Holding serait sur le point de formuler une offre comprise entre 60 et 80 M€ tout en maintenant le board actuel (Soucasse – Rustem – Perrin) et Laurent Batlles. Des demandes répondant aux souhaits de Roland Romeyer de conserver les hommes en place.

Toujours pas d'offre de Blitzer et de gros doutes sur le projet

Si l'information donnait du baume au cœur aux supporters des Verts, elle ne s'est pas confirmé du côté du journaliste d'investigation Romain Molina, lequel avait été le premier à évoquer des négociations exclusives avec l'Américain.

Sur Twitter, l'intéressé a démenti tous les points apportés sauf le fait que l'homme d'affaires avait validé la signature de Laurent Batlles sur le banc de touche. Pour rappel, la visite des émissaires de la Bolt Football Holding à l'Etrat ne s'était pas spécialement bien passée. Notamment lorsque la possibilité d'une restructuration de l'organigramme avait été proposée par les représentants de David Blitzer. Affaire à suivre.

RMC dit n’importe quoi sur ce dossier hormis pour Batlles. https://t.co/ODupviSstS — Romain Molina (@Romain_Molina) June 24, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur