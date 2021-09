ASSE : grosse avancée dans la vente, des interrogations entourent Ravichak

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Grosse révélation de L'Equipe ce jeudi matin : il y a deux jours, soit à la veille du déplacement des Verts de Claude Puel à Monaco (1-3), le cabinet KPMG, chargé de finaliser la vente de l'ASSE, a ouvert la data room à deux projets, ceux portés par Olivier Markarian et Norodom Ravichak. « Mandaté par l’AS Saint-Etienne pour étudier les offres de rachat, KPMG a décidé d’ouvrir la data room (chambre de données) à Olivier Markarian et à Norodom Ravichak, peut-on lire dans le quotidien. Le cabinet anglo-néerlandais a donc envoyé un signal fort : au moins deux repreneurs sont suffisamment sérieux à ses yeux pour que l’avenir des Verts n’apparaisse pas aussi sombre à terme. »

Toutefois, le quotidien sportif confirme ce que nous écrivons depuis des semaines, à savoir que le projet de Markarian n'est pas bien vu par Bernard Caiazzo, qui ne l'apprécie pas. Et il lâche deux précisions d'importance sur Norodom Ravichak : « Son entourage affirme que le prince serait disposé à offrir 55 M€ pour le rachat. Plus 45 M€ injectables dans le club. Et tout de suite. C’est-à-dire d’ici à demain. Information non confirmée par le club hier soir ». Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Voici la mauvaise : « KPMG s’interrogerait sur le pouvoir de décision de SAR Ravichak sur le fonds familial, estimé à 250 M€ et logé en Suissse ».

Le candidat cambodgien aurait-il réellement les moyens de ses ambitions. Voilà une interrogation capitale pour la suite des opérations.

