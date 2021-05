ASSE : grosse révolution en vue à Geoffroy-Guichard

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

C’est un rendez-vous désormais incontournable pour tous les amoureux de l’ASSE ! Inauguré en 2013 à Geoffroy-Guichard, le musée des Verts accueille chaque saison non seulement des milliers de fans du club du Forez, mais également du ballon rond. Actuellement fermé pour cause de pandémie, ce lieu désormais emblématique ne devrait pas rouvrir ses portes avant septembre pour cause de travaux.

"C'est une refonte importante. Nous pensions au départ modifier seulement quelques salles mais finalement nous avons pu avoir un projet de plus grande ampleur grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons pouvoir proposer un musée 100% nouveau avec toutes les salles qui vont être refaites ou retouchées”, a ainsi expliqué Laurent Chastellière, le responsable du musée, dans des propos rapportés par France Bleu Saint-Etienne Loire.

