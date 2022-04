ASSE : groupe, Bordeaux, maintien, Dupraz donne de bonnes nouvelles

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

Bordeaux

"Le match qui vient n'est pas comparable avec celui de samedi. Ma préoccupation, c'est l'état d'esprit de l'ASSE demain à 19 heures. Et ce pendant plus de 90 minutes. Le reste, me réjouir du bonheur ou du malheur des autres, non merci. Se soucier des autres, c'est déjà une fragilité. Maintenant, on est à la 17e position. Ça ne change rien sauf qu’on a trois points de plus. On a six matches pour parvenir à notre objectif. Je connais notre calendrier mais nous sommes dans notre petite bulle et notre gestion du jour d’après."

Le groupe

"Mangala étant suspendu, il faut repenser une défense. Pas simple. On a bien défendu contre Brest, mais pas assez bien attaqué. Je n'ai pas encore donné l'équipe aux joueurs."

Un avantage ?

"On a 4 points d'avance sur Bordeaux et un meilleur goal-average. C'est tout. On a redressé la barre, mais pas encore assez. Il faudra être cohérents demain. On devra être disciplinés, concentrés et faire attention au moindre détail. On aura en plus un très bon arbitre, l'un des meilleurs en France. Ce match là, il va falloir bien le jouer. On n'est pas favoris, l'issue est incertaine. Bordeaux est une équipe de qualité, mais je garde confiance. J'ai tout lieu de l'être, notamment au regard du comportement des joueurs. Mais il ne faut pas baisser la garde."

Hamouma et Maçon

"Hier, Romain faisait du travail supplémentaire devant le but. Il était adroit, heureux. Il ne sera pas là demain, c'est encore trop tôt, mais va bientôt revenir. En revanche, Maçon sera là et il faut féliciter tous ceux qui l'ont aidé à revenir. Yvann est de retour. Crivelli, je suis optimiste, il jouera avant la fin de saison avec les Verts."

Un succès et le maintien ?

"A 30 points, on ne se maintient pas, c'est une certitude. Il en faudra d'autres. On fera les comptes ensemble lors de la dernière journée."

Pour résumer Pascal Dupraz, l'entraîneur de l'ASSE, était face aux médias à l'instant. Et ce à quelques heures du déplacement capital dans l'optique du maintien à Bordeaux, demain 19 heures, pour y affronter les Girondins. Voici ce qu'il faut en retenir.

Benjamin Danet

Rédacteur