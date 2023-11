ASSE : Guillou crie au sabordage des Verts !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L'ASSE est complètement passée à côté de son match contre le Paris FC (0-1) samedi et comme il fallait s'y attendre, Patrick Guillou a taclé les Verts dans sa traditionnelle chronique d'après-match au Progrès. " L’analyse factuelle est sans appel : la défaite est méritée ! Incapacité à contourner le bloc adverse. La statistique qui pique : un tir cadré en quatre-vingt- dix minutes. Après Angers et sa soirée festive, l’ASSE s’est une nouvelle fois sabordée. Quand l’ASSE ne réussit pas à mettre de l’intensité dans son jeu, elle redevient quelconque et moyenne."

"Ne jamais confondre confiance et suffisance"

Et à l'ancien défenseur d'ajouter... "Ce match de gala offrait l’opportunité de confirmer ses ambitions. La perte de balle de Diarra dans la zone dangereuse les a anéanties. Il n’est pas le seul responsable de cette défaite. Combien de joueurs ont évolué à leur niveau ? Combien ont eu un investissement irréprochable ? Les efforts à la perte n’ont absolument pas été les mêmes. Le coach stéphanois a maintenu sa confiance au même onze ! Ne jamais confondre confiance et suffisance. L’excuse de l’accumulation des matches et des jours de récupération en moins que l’adversaire, ne doit pas être servie après chaque contre-performance…" Un petit tacle glissé à Laurent Batlles...

