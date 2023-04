ASSE : Guillou détruit Dupraz et sa dernière punchline

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Entre Patrick Guillou et Pascal Dupraz, ça n'a jamais été le grand amour. Déjà très critique envers le fonctionnement de l'ASSE depuis plusieurs saisons, l'ancien défenseur n'avait pas compris que le Savoyard soit nommé en décembre 2021, en remplacement de Claude Puel. Le niveau de jeu l'inquiétait et il ne manquait pas de le faire savoir à travers ses chroniques dans Le Progrès. Forcément, plus les déceptions se sont accumulées, jusqu'à atteindre le point de non-retour avec la relégation en L2 fin mai au terme des barrages L1-L2, plus Guillou a eu le billet d'humeur acide.

"Génial… Il nous a donc enterrés vivants !"

Alors, entendre aujourd'hui Dupraz tirer des choses positives de son passage à Saint-Etienne l'a rendu amer. Cela s'est passé mardi, lors de la conférence de presse du nouvel entraîneur de Dijon. Interrogé sur son passage dans le Forez, Dupraz a déclaré : "A Saint-Etienne, j'ai réveillé les morts !". Ce qui a entraîné cette réplique de Guillou : "Génial… Il nous a donc enterrés vivants !". Dommage que l'ASSE et Dijon se soient déjà rencontrés deux fois cette saison, on aurait adoré lire le billet d'humeur du consultant de BeIN dans Le Progrès...