ASSE : Guillou encense les joueurs et calme Puel et les dirigeants des Verts

Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Après deux défaites consécutives en Ligue 1, l'AS Saint-Étienne a retrouvé le chemin de la victoire ce samedi en s'imposant sur la pelouse d'Angers (1-0), pour le compte de la 29e journée de championnat. De retour de blessure, Wahbi Khazri, d'une magnifique frappe plongeante sous la barre, a inscrit l'unique but de la rencontre.

"L'ASSE progresse et s'améliore"

Patrick Guillou Credit Photo - Icon Sport

Dans les colonnes du Progrès, Patrick Guillou est revenu sur la performance des Verts. "La fièvre monte comme à Angers. Une rencontre de belle facture. De haute volée. Du jeu et une intensité « Champions League ». Des mouvements collectifs, de la créativité dans les couloirs. Des prises de décisions rapides. L’équipe progresse et s’améliore. Face à ce jeu emballant, les Angevins ont été balayés. Rangés au placard. D’ailleurs ceux qui en sont sortis, les Trauco, Kolodziejczak, Youssouf et Boudebouz ont largement contribué au succès stéphanois. Wahbi Khazri a même réussi à piquer le costume du sauveur providentiel réservé habituellement au coach castrais", s'est-il enthousiasmé.

Avant cela, l'ancien latéral de l'ASSE n'a pas manqué de tacler les dirigeants stéphanois. "Désormais, tout doit être lisse, contrôlé et sans aspérité. Pour autant, le foot à l’ASSE doit respirer et transpirer la passion. Pour éviter les éventuelles poursuites judiciaires, de ne pas être taxé de complotistes, les épistoliers rangent leurs plumes piquantes. Trop c'est trop !"