ASSE : Guillou incite Puel à rappeler Ruffier !

Même si les Verts ont montré un très beau visage à Lyon (1-2) dimanche soir, même s'ils ont été à deux doigts d'égaliser sur la fin (pénalty manqué de Denis Bouanga), ils se sont inclinés. Pour la sixième fois d'affilée, ce qui les a faits descendre encore un peu plus au classement (15e). Pour Patrick Guillou, trop, c'est trop. Au micro de France Bleu, l'ancien défenseur des Verts (1997-2000, 2001-03) a annoncé vouloir du changement et si possible le plus incertain de tous : un retour de Stéphane Ruffier, placardisé depuis dix mois, au poste de titulaire !

"Peut-être que Puel est fan de Curko et ne veut pas que Ruffier lui passe devant ?"

"À l’image d’un Rémy Vercoutre il y a quelques années, Jessy Moulin a enlevé son costume de n°2 pour embrasser celui de n°1 avec toutes les exigences que cela comporte. Sauf que le n°1 qui a été n°1 pendant tant d’années est toujours présent au club, ça complexifie les choses. Aujourd’hui, on est tous d’accord que le fait que Stéphane Ruffier ne soit plus dans les buts, ce n’est pas une question sportive. Il y a quelque chose d’autre. Est-ce que c’est que Stéphane Ruffier a 383 matches officiels avec l’ASSE et qu’Ivan Curkovic a le même total ? Peut-être que Puel est fan de Curko et ne veut pas que Ruffier lui passe devant ?"

"Force est de constater que Stéphane Ruffier a gagné pendant de très nombreuses années beaucoup de points pour l’ASSE. C’est lui aussi, en tant qu’ultime rempart, qui a gagné le dernier titre avec l’ASSE en 2013. Il est le premier à le reconnaître, j’en suis certain, son entourage pareil, il n’a pas été bon pendant quelques semaines, peut-être plusieurs mois. Mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il n’est plus bon du tout et qu'il est à mettre à la cave ou au grenier."

"Il en va de l’intérêt de l’ASSE"

"Il en va de l’intérêt de l’ASSE. La question qu’on doit tous se poser, c’est si Stéphane Ruffier est encore meilleur aujourd’hui que Jessy Moulin. Que ce soit Christophe Galtier, Oscar Garcia, même Julien Sablé, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant, tous ont reconnu que Stéphane Ruffier était plus fort que Jessy Moulin. Pendant toutes ces années, tout le monde s’est trompé sauf un ? Moi, c’est un cri un du cœur que je lance :si Jessy Moulin gagne 15 points, y’a pas de débats. S’il est aussi bon qu’il l’a été lors des tout premiers matches, il n’y a absolument rien à dire."

"Le poste de gardien est vraiment particulier. Un gardien fonctionne beaucoup dans la tête et à la confiance. Jessy Moulin, il faut le mettre dans des conditions idéales. Malheureusement, quand il y a une série de contreperformances, comme le dossier précédent n’est pas clos, forcément ça laisse le flanc à chaque fois à ceux qui aiment le foot au débat « Est-ce qu’on serait mieux s’il y avait Ruffier ? » Il fallait que ce dossier soit clos avant que la saison démarre."