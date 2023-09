ASSE : Guillou tire sur tout le monde sauf un

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Souvent critique à l'égard de l'AS Saint-Étienne, Patrick Guillou l'a une nouvelle fois été, et c'est logique, après le match nul concédé samedi dernier par les Verts contre Valenciennes (0-0), à l'occasion de la cinquième journée de Ligue 2.

"Une nouvelle fois les cancres de Batlles ont raté ce rendez-vous"

Dans sa chronique habituelle pour Le Progrès, l'ancien latéral droit stéphanois a de nouveau taclé Laurent Batlles, ses joueurs et la direction, épargnant Gautier Larsonneur, auteur d'un pénalty arrêté face au VAFC. "Une nouvelle fois les cancres de Laurent Batlles ont raté ce rendez-vous en laissant les pieds dans le formol. Cinquième journée et ça vire déjà au casse-tête. Une fois de plus, pour analyser cette rencontre et ce non match, il faut être un magicien. Cela tient du miracle. L’organisation ou plutôt la non-organisation des Verts est affligeante. Rien de positif à retenir. Ah si, Gautier Larsonneur a encore fait le job. (...) Pour une personne neutre et avec un minimum d’esprit d’analyse, l’image d’un "club bordélique" est renvoyée. À qui la faute ? Aux actionnaires, à l’exécutif, au directeur sportif, à la cellule de recrutement, au coach, aux joueurs, à un service communication désastreux, à la sécurité incapable de gérer ses propres supporters ? Tous responsables ! En cas d’échec, le triumvirat ne remboursera pas le prix des abonnements. En attendant, par soucis d’économie, le coordinateur sportif chargé d’apporter son expertise, privilégie le circuit court troyen. Au diable le service Data qui supervise plus de quarante championnats étrangers. À se demander si notre ASSE ne devient pas le club satellite de l’ESTAC."

