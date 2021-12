ASSE : Guion refuse de remplacer Puel, un candidat au rachat se retire

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Mercredi s'annonce comme une journée aussi riche que les précédentes pour l'AS Saint-Etienne. Première information d'importance, L'Equipe annonce que David Guion a refusé la proposition des dirigeants verts. L'ancien Rémois voulait venir avec son staff et voulait des garanties concernant le recrutement. Evidemment, vu les finances de l'ASSE, ses deux exigences se sont heurtées à un refus. Sachant que Frédéric Hantz est également hors course, il ne reste donc plus que Pascal Dupraz parmi les noms ayant filtré dans la presse…

Par ailleurs, RMC annonce que le groupe américain 777 partners s'est retiré de la course au rachat de l'ASSE. Une information étonnante puisque le même média annonçait il y a quinze jours qu'il s'agissait du dossier le mieux avancé… Il resterait désormais quatre candidatures, les plus sérieuses étant celles des Russes de TSI et des "locaux" Markarian-Bueno. TSI aurait eu accès à la dataroom mais n'aurait pas formulé de proposition pour l'heure.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

POUR L'AMOUR DES VERTS ! 💚

L'ASSE a octroyé plus de responsabilités à Loïc Perrin, une bonne nouvelle pour la transmission de vertus depuis trop longtemps ignorées !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/2im3XUb78h — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 7, 2021