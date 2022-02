ASSE : Hamouma affiche un regret après Strasbourg et veut être ambitieux face au PSG

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Quand Romain Hamouma a fait son entrée à la 63e minute ce dimanche contre Strasbourg (2-2), les supporters stéphanois se sont dits que le scénario du match contre Montpellier allait se répéter. Le score était de 1-0 pour les Héraultais quand l'ailier avait mis les pieds sur la pelouse. Il avait égalisé d'une superbe frappe enroulée dans la lucarne opposée, lançant un renversement de situation totalement improbable. Mais cette fois, ça n'a pas fonctionné. Au micro d'Amazon, Hamouma a affiché un regret et s'est voulu ambitieux avant le déplacement à Paris la semaine prochaine.

"On aurait voulu faire une meilleure entame de match. On a été un peu bousculés, on a eu du mal à mettre en place notre position dans le pressing. On a fait de nombreuses erreurs techniques, ne nous permettant pas d'être plus pressant. On a réagi plus qu'autre chose. En deuxième mi-temps, on a essayé de pousser, ce n'était pas suffisant. Il ne faut pas perdre, grappiller des points. Il faudra faire une belle performance eu Parc. Strasbourg est une belle équipe, c'est difficile de les bouger. Il aurait fallu un peu plus de justesse technique pour les mettre plus en difficulté. A partir du moment où on ne met pas assez de rythme, on n'est pas très bon techniquement, on perd trop de ballons on n'arrive pas à les mettre en difficulté. Ce n'est pas un mauvais match mais ce n'est pas un bon match non plus."