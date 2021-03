ASSE : Hamouma évoque son retour à la compétition !

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ! Blessé à un tendon lors de la victoire stéphanoise sur Metz (1-0) le 7 février dernier, Romain Hamouma manque cruellement à son équipe. Certes, celle-ci s'est imposée à Rennes (2-0) en son absence. Mais ça a été le seul éclair au milieu d'une grisaille faite de défaites à Sochaux (0-1) en Coupe, à Lorient (1-2) et contre Lens (2-3) en championnat sans oublier un nul contre Reims (1-1). Bouanga à côté de ses pompes, Modeste hors de forme, Abi meilleur dans un rôle de supersub, les joueurs susceptibles de marquer ne sont pas légion dans le Forez.

"On va accélérer petit à petit"

Hamouma était présent hier soir dans le Chaudron avant le match contre Lens. Il a évoqué sa rééducation sur le compte Twitch du club : "Elle suit son cours. J’ai repris la course et on va accélérer petit à petit jusqu’à revenir dans le groupe en étant à 100%. J’espère que ce sera le plus rapidement possible".

Claude Puel ne doit pas penser différemment. Même s'il va rapidement lui falloir faire la lumière sur l'avenir de son ailier, en fin de contrat en juin. Une offre de prolongation lui a été soumise à l'automne mais elle comportait une condition liée au nombre de matches de jouer, ce qui avait incité l'intéressé à la refuser. Depuis le 1er janvier, Romain Hamouma (33 ans) est libre de s'engager avec le club de son choix…