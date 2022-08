ASSE : Hamouma réclame de la patience pour Batlles avant Nîmes

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Rendez-vous déjà décisif pour les Verts ce samedi après-midi. Car avec leurs trois points de pénalité et la défaite à Dijon (1-2) en ouverture de la saison, une nouvelle contre-performance face à Nîmes pourrait creuser un écart déjà conséquent avec la tête de la Ligue 2. Car, même si ce n'est pas le discours officiel des dirigeants, une remontée immédiate est vitale pour les finances de l'ASSE.

Mais dans une interview à RTL, Romain Hamouma, parti cet été pour Ajaccio (avec qui il a été expulsé hier soir à... Lyon) après dix saisons sous le maillot vert, a appelé les supporters à faire preuve de patience : "À Saint-Étienne, il y a eu deux trois saisons avant la descente où c'était limite, jamais deux sans trois. Sans pouvoir recruter c'était compliqué avec un groupe meurtri par les années précédentes. Ça a été une succession de mauvais choix et de mauvaises performances des joueurs qui font que le club est descendu en L2. J'espère que ça va permettre au club de se renouveler et de partir à l'attaque pour remonter le plus vite possible. En L2, il y a beaucoup de clubs qui sont capables de monter, on a vu à Dijon qu'il n'y a pas de matches faciles, c'était compliqué. La L2, c'est relevé ! Si ça ne se fait pas cette année, ça se fera l'année d'après. Il ne faut pas être trop exigeant, c'est un club en reconstruction. Il faut se donner du temps, ça ne se fait pas en six mois."