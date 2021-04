ASSE : Herbin aura bien sa statue devant Geoffroy-Guichard... et il y en aura une autre !

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Interrogé hier par TL7, la chaîne de la Loire, pour les un an du décès de Robert Herbin, Gaël Perdriau, le Maire de Saint-Etienne, a confirmé que l'ancien coach emblématique de l'ASSE aurait bien une statue à son effigie sur l'esplanade de Geoffroy-Guichard, tout comme Roger Rocher.

Roger Rocher l'accompagnera devant le Chaudron

« Il y a une volonté assez forte de rendre hommage aux deux en même temps, a soutenu Perdriau. On a tous en tête la descente des Champs Elysées. Je ne suis pas artiste, je ne vais pas définir, mais je souhaite que ce soit chargé d'émotions et le plus ressemblant possible ». L'élu n'a pas donné de délais... « Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes encore en pleine crise sanitaire. Le plus important, c'est que le fait de rendre hommage à ce grand entraîneur et ce grand président soit acté. Les choses se feront, même si c'est dans deux ans. C'est un engagement. »