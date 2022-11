ASSE : Hervé Renard chez les Verts après le Mondial, un fantasme à oublier ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Des Verts qui battent l'Argentine en Coupe du Monde, un sélectionneur français natif d'Aix-les-Bains et supporter de l'ASSE... Il n'en fallait pas plus pour qu'une folle rumeur naisse ! Et si Hervé Renard revenait en France, à Saint-Etienne, à l'issue de sa belle aventure à la tête de la sélection d'Arabie Saoudite ?

Certains médias alimentant les envies d'un retour dans l'Hexagone pour Hervé Renard, le nom du technicien est vite revenu dans le Forez, notamment alimenté par Media Foot. Mais est-ce réellement une idée pour la direction de l'ASSE ?

Pas de contact avec Renard depuis 2017

Si Roland Romeyer a récemment confirmé Laurent Batlles tout en sondant le marché en quête d'un technicien prêt à sauver les Verts du National 1, on est très loin d'une signature d'Hervé Renard dans le Forez.

En effet, comme le fait savoir le site En Vert et Contre Tous, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite et son entourage n'ont aujourd'hui aucun contact avec la direction de l'ASSE. S'il fut proche de prendre la suite de Christophe Galtier en 2017 dans le Forez, Hervé Renard n'a plus discuté avec les dirigeants ligériens depuis le choix d'Oscar Garcia à l'époque...