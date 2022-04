ASSE : heureusement que Bouanga est là !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Après une première saison à 12 buts, écourtée par la pandémie, Denis Bouanga n'avait pas vraiment confirmé. L'international gabonais avait eu droit à son lot de critiques, et même d'insultes racistes, via les réseaux sociaux. Mais depuis le départ de Claude Puel, et depuis son retour de la CAN, l'ancien Croco retrouve son efficacité : il vient d'enchaîner 5 buts et 5 passes décisives lors des dix dernières journées de L1. A Bordeaux (2-2), alors que l'ASSE était très mal embarquée, c'est lui qui a réduit le score suite à un une-deux avec Ryad Boudebouz. Et c'est lui qui a initié l'action qui a permis à Arnaud Nordin d'égaliser. Cet hiver, alors que leur priorité était de recruter un avant-centre, les dirigeants stéphanois ont attendu en vain Jean-Philippe Mateta et Serhou Guirassy, ils n'ont pas pris Robert Beric et se sont tournés vers Enzo Crivelli, un gros Flop, le tout en se séparant de leurs deux seuls « vrais » n°9, Ignacio Ramirez et Jean-Philippe Krasso, et en devant faire face aux blessures de Wahbi Khazri et Romain Hamouma.

Son départ cet été devrait se préciser

Dans ce contexte, le regain de forme de Bouanga est forcément très appréciable et très important. Il sera peut-être même salutaire, d'ici un peu moins d'un mois maintenant. Le Gabonais pointe à 8 buts et 5 passes décisives à quatre journées de la fin du championnat. Des stats qui, selon nos informations, lui valent d'être sollicités par plusieurs clubs français et étrangers. Alors qu'un départ avait été évoqué ces deux derniers étés, l'attaquant (27 ans), à un an du terme de son contrat chez les Verts, envisagerait de quitter le Forez cet été. Il estimerait avoir fait son temps ici, lui qui totalise 27 buts sous le maillot vert en trois saisons. Une prolongation n'étant pas dans les tuyaux, son départ devrait se préciser, comme il semble difficile pour l'ASSE de le voir partir sans indemnité de transfert l'année prochaine.

Laurent HESS

Rédacteur