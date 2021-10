ASSE : hors Mercato, le club continue de vendre...

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Les temps sont durs à l'ASSE. Et si le sportif n'est guère reluisant, avec une place de lanterne rouge au classement et un entraîneur privé de solutions, le financier ne se porte pas mieux. Les Verts, qui ne s'illustrent plus lors des différents mercatos, sont contraints de vendre et d'alléger leur masse salariale.

Cette fois, ce n'est pas un joueur dont le club du Forez se sépare, mais d'un bien. Un hôtel-restaurant de 19 chambres, baptisé le Chaudron vert, situé à quelques encablures de Geoffroy-Guichard. Il avait été acheté en 2014, afin de permettre aux supporters de boire un verre, avant ou après le match, et de se restaurer.

Comme l'indique le quotidien régional, Le Progrès, l'ASSE tente de s'en séparer et des négociations sont en cours. Une aubaine, sans doute, pour les caisses du club.