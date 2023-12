ASSE : Huard s'offre déjà un numéro symbolique

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

42 comme le département. Laurent Huard devra porter le fardeau, ou pas, d’être le 42ème entraîneur de l’histoire de l’ASSE. On retrouve davantage un problème lorsqu’on se penche sur les chiffres du nombre d’entraîneurs ces 30 dernières années. Depuis 1994, 23 coaches se sont succédé, si on enlève les 7 années de Christophe Galtier, le ratio entraîneur par saison devient incroyable.

Repartir sur de bonnes bases

Laurent Huart va devoir faire avec ce qu’il a entre les mains, quand on connaît la liste des absents pour le prochain déplacement à Bordeaux, il y a de quoi grimacer. Mais l’ancien international Breton (1 cap chez les Diable Noir), a déjà entraîné. Il a longtemps managé les réserves du Stade Rennais (8 ans) et du PSG (4 ans). Il connaît parfaitement Saint-Etienne pour avoir été adjoint et directeur technique en l’espace de 4 années.

