ASSE : il devait remplacer Just Fontaine au Stade de Reims... le rêve brisé de Jacques Pauly, candidat au rachat des Verts

Lors de la conférence de presse tenue jeudi dernier à l'hôtel Ibis La Terrasse de Saint-Etienne, Philippe Miozzo, Directeur général de X3 France, a pris le micro à la place de Jacques Pauly, malade. Et selon lui, le Président de X3 France, candidat au rachat de l'ASSE, a été fauché en plein vol alors qu'une belle carrière de footballeur professionnel s'ouvrait à lui, dans les années 60...

« Monsieur Pauly était un excellent footballeur, au point qu'il devait être recruté par le Stade de Reims pour remplacer Just Fontaine. Hélas, il s'est blessé et s'est alors dirigé vers le rugby, un sport moins violent pour ses chevilles. Là aussi il s'est illustré. Il marquait beaucoup de points, des essais, des drops, des pénalités. On a retrouvé beaucoup d'articles de journaux...», a en effet soutenu Miozzo, avant d'évoquer la volonté du protocole X3, soutenu par le groupe M1 et ses 69 Milliards d'Euros, de sauver l'humanité en créant une nouvelle vie pour l'humain, et de racheter l'ASSE pour remporter la Ligue des champions, avec un budget qui s'élèverait à 500 M€ d'ici quatre ou cinq ans.