ASSE : il n'y a pas que l'OL qui a fait tousser les Verts ce week-end !

Le week-end dernier a été catastrophique à l'ASSE, non seulement avec la défaite des pros à Lyon 0-1) et celle des féminines contre le PSG (0-5), mais aussi avec celles des jeunes... Les U19 se sont inclinés à Monaco (1-2), malgré un but de Darnell Bile, dans le choc au sommet de leur groupe. Ils comptent à présent 5 points de retard sur le leader monégasque.

Malgré un but d'Enzo Mayilla, les U17, eux, se sont inclinés à Castelnau (1-2), dans un match qui s'est terminé dans la confusion, une bagarre éclatant sur le terrain et en tribune. Défaite aussi pour les U15, à Montferrand (1-2), le premier revers de la saison pour les jeunes pousses de Jean-Philippe Primard.

Dixième match consécutif sans victoire pour les Vertes #ASSE https://t.co/VkhRBtvicy — Envertetcontretous (@Site_Evect) January 23, 2022