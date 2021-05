ASSE – INFO BUT ! : 500 000 € tombent à l'eau pour Fofana, deux autres anciens Verts compensent !

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Vainqueur de la Cup, Wesley Fofana a vécu une sale soirée dimanche lors de la dernière journée de Premier League. Sorti sur blessure, l'ancien défenseur des Verts, en pleurs, ne pourra pas disputer l'Euro Espoirs. Il souffre d'une déchirure aux ischios. Et avec la défaite de son équipe, qui a pourtant mené avant de s'effondrer face à Tottenham (2-4), la Ligue des champions s'est aussi envolée pour le Marseillais.

Zouma et Lemoine vont faire entrer un peu d'argent

Pour l'ASSE, ce sont 500 000 € qui se sont envolées, car le transfert du défenseur comporterait un bonus en cas de qualification de Leicester pour la C1. Mais les Verts n'ont pas tout perdu puisque Chelsea sera bien en C1 la saison prochaine et que le transfert de Kurt Zouma comporte lui aussi un bonus, de l'ordre de 300 000 €. Et l'ASSE est également intéressée, dans de moindres proportions, au maintien de Lorient en L1, via le transfert de Fabien Lemoine.