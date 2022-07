ASSE - INFO BUT ! : Accor Live Limitless lorgne Saint-Etienne... et les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Si la venue de David Blitzer et de sa société Bolt Football Holding s'est compliquée, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont réaffirmé leur volonté de vendre l'ASSE dans les meilleurs délais. Samedi soir, au travers d'un communiqué publié par l'agence de Patrick Chène, en charge spécifiquement du dossier de rachat des Verts, les deux dirigeants avaient assuré que les discussions « se poursuivent activement avec plusieurs candidats repreneurs via KPMG ». L'identité de la plupart de ces repreneurs mystères n'avait toutefois pas fuité alors que RMC Sport s'était fait reprendre directement par Olivier Markarian après que l'homme d'affaires drômois a été cité dans un nouveau projet local en préparation.

Selon nos informations, le groupe d'hôtelerie Accor aurait pris des renseignements pour s'enquérir des modalités de rachat de l'ASSE. Si on est encore loin d'une offre du groupement hôtelier, Accor aurait dans l'idée de s'implanter plus fortement dans le Forez avec l'ouverture dans les années à venir d'un « 4 étoiles » en région stéphanoise. Il cherche actuellement un levier d'image pour un premier ancrage à Saint-Etienne. Dans ces conditions, quoi de mieux que de racheter le club, étendard le plus connu de la ville au niveau national et international ?

Un groupe solide, un PDG qui a déjà été président du PSG

Une chose est certaine, si le groupe Accor (1er groupe hôtelier d'Europe, 6e groupe hôtelier du Monde) venait à débarquer à la tête des Verts, cela amènerait une vraie assise financière au club ligérien. Côtée au CAC40, la société basée à Boulogne-Billancourt affichait 2,2 milliards de chiffres d'affaire en 2021.

Quant à son PDG Sébastien Bazin, ce n'est pas un total inconnu du monde du football. Actionnaire du PSG en 2006 via Colony Capital puis 14e président du club francilien entre 2009 et l'arrivée du Qatar en 2011, l'intéressé a aussi été le sponsor maillot principal du club de la Capitale pendant trois saisons (2019-22) cédant sa place à Qatar Airlines cet été. S'il est plutôt supporter de Paris, Sébastien Bazin a déjà l'avantage de bien connaître Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Reste que, pour l'heure, aucune offre ferme n'a été formulée. Ni d'Accor, ni d'aucun autre nouveau visage de l'interminable saga de la vente de l'ASSE. A cette heure, nos sources nous ont simplement fait part de ce projet général du groupe Accor et d'une prise d'informations. En l'état, on ne sait pas si cette première prise d'informations incitera Sébastien Bazin et le groupe Accor à pousser plus loin les discussions.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

PARTEZ ET VITE ! 📢

Caïazzo et Romeyer doivent au plus vite vendre leurs actions et quitter le club. Trop c'est trop. 🙅

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/tqUDBdX3Rx — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 28, 2022

Accor a des vues sur Saint-Etienne L'ASSE a annoncé plusieurs nouveaux repreneurs potentiels autre que David Blitzer. Selon nos sources, le groupe Accor ferait partie de ceux à s'être renseigné... Sans plus pour l'instant mais Sébastien Bazin n'est pas un inconnu du monde du foot.

Laurent HESS

Rédacteur

Podcast Men's Up Life