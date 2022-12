ASSE - INFO BUT ! Mercato : Batlles a scellé l'avenir de Giraudon

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

On pouvait se demander si Jimmy Giraudon aurait toujours la confiance de Laurent Batlles à l'ASSE après une première partie de saison difficile et son expulsion lors du dernier match face à Rodez (0-2). Si le défenseur sera suspendu lors des deux prochaines journées de L2, à Annecy et face à Caen, Laurent Batlles a décidé de lui maintenir sa confiance.

Homme de base du titre de champion de L2 de l'ESTAC il y a deux saisons, Giraudon a été le joueur le plus utilisé par Batlles jusqu'ici. Et le technicien, à l'origine de son arrivée dans le Forez, devrait donc continuer de s'appuyer sur une défense à trois centraux, un système de jeu dans lequel Giraudon est plus à l'aise qu'à quatre.