ASSE – INFO BUT ! : de nouveaux investisseurs frappent à la porte des Verts

Selon nos informations, pour l'heure, un pool d'investisseurs locaux mené par Olivier Markarian, déjà partenaire de l'ASSE via sa société, Markal, et un fonds d'investissement basé en Suisse se sont manifestés les premiers. Mais d'autres investisseurs frappent également à la porte, des investisseurs français et étrangers.

La division finances sport de KPMG, le cabinet d’audit et de conseil anglo-néerlandais choisi par Bernard Caiazzo et Roland Romeyer, fera le tri, la sélection.

Caiazzo et Romeyer échaudés par l'exemple girondin

Mais les dirigeants stéphanois, qui avaient opté pour Peak6, un groupe américain, il y a trois ans, quand ils avaient failli vendre, seraient échaudés par ce que King Street, autre groupe américain, vient de faire à Bordeaux, en se retirant subitement.

Pour protéger les intérêts de l'ASSE et assurer son avenir, le duo de présidents, conformément à sa promesse, entend privilégier un projet mené par des investisseurs qui connaissent le foot et ne le considèrent par comme un simple business...