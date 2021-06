ASSE – INFO BUT! : deux obstacles de taille sur la route du projet Bodmer ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ont décidé de ne pas communiquer sur l'avancée du dossier de la vente de l'ASSE. Celle-ci a été confiée à la banque d'affaires KMPG, qui gère le sujet de A à Z. A la demande de Jean-François Soucasse et Claude Puel, la direction du club forézien veut préserver ses employés. L'ASSE a bien corrigé le tir au niveau de sa situation financière et le bilan qu'elle s'apprête à présenter à la DNCG devrait confirmer que le club n'est pas dans une situation d'urgence par rapport à sa vente.

Puel et L'Etrat poseraient problème

Alors que KPMG mobilise son réseau international, il apparaît de plus en plus que seuls des repreneurs à très gros moyens, capables de faire basculer l'ASSE dans une autre dimension, pourraient inciter le duo à passer la main. Dans ces conditions, le projet porté par Olivier Markarian, déjà partenaire des Verts via sa société Markal, semble avoir peu de chances d'aboutir, faute de moyens, et plusieurs sources font état de discussions avec un autre projet, porté par Mathieu Bodmer. L'ancien milieu de terrain et ses associés auraient même rencontré dernièrement, à Saint-Etienne, des personnes chargées de la vente du club. Mais deux obstacles contrarieraient les éventuels repreneurs : le contrat de Claude Puel, lié à l'ASSE jusqu'en juin 2022, et le montant demandé pour le rachat du centre d'entraînement Robert Herbin de l'Etrat.