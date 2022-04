ASSE – INFO BUT : Dupraz va enregistrer deux renforts bienvenus

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

Battue hier par l'OM (2-4), l'ASSE est toujours 18e de L1 et sa petite prestation face aux Marseillis n'incite pas vraiment à l'optimisme après un match nul contre Troyes (1-1), avant la trêve internationale. Denis Bouanga est apparu bien seul hier au sein de l'attaque verte malgré la première apparition d'Enzo Crivelli, mais Wahbi Khazri, qui a passé les quinze derniers jours à soigner une blessure musculaire, devrait faire son retour dès vendredi à Lorient.

Quant à Romain Hamouma, son poignet va mieux. L'ancien caennais n'a pas encore complètement terminé ses soins mais il va porter une attelle plus petite et reprendre un entraînement plus poussé. Son retour à la compétition pourrait intervenir lors du match suivant, face à Brest. Comme Khazri, Hamouma était présent à l'entraînement ce lundi, pour un petit footing.

Repartir au travail... et revoir certains visages 👊 pic.twitter.com/zuA9ZydCip — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 4, 2022

Laurent HESS

Rédacteur