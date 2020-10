ASSE – INFO BUT : Hamouma ne voit toujours rien venir pour sa prolongation

Les agents d'Arnaud Nordin et Romain Hamouma ont été reçus mardi dernier à L'Etrat par Roland Romeyer et Jean-Luc Buisine. L'ASSE tient à blinder le contrat du premier (2022) et elle serait prête à faire un effort pour contenter le second (2021). Cependant, d'après nos informations, Hamouma (33 ans) et ses conseils restent toujours en attente d'un retour des dirigeants, une semaine après la réunion.

La balle reste dans le camp des dirigeants

Il y a un peu plus d'un mois, le meilleur buteur actuel de l'ASSE (3 buts), qui a hérité du brassard de capitaine en l'absence de Mathieu Debuchy, avait fait un appel du pied en répétant son attachement au maillot vert et son envie de parapher un nouveau bail. Mais le club ne lui avait proposé qu'un nouveau contrat d'un an, qui n'entrerait en vigueur que s'il atteignait un certain de nombre de matches cette saison.