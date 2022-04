ASSE - INFO BUT ! : l'ASSE n'est plus à vendre !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Non, supporters stéphanois, vous ne cauchemardez pas ! Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ont bien changé d'avis concernant l'AS Saint-Etienne ! Il y a un peu plus d'un an, mis sous pression par les supporters mais également le maire de la ville, Gaël Perdriau, les deux actionnaires majoritaires des Verts avaient décidé de mettre le club en vente.

Depuis, des investisseurs se sont proposés, certains sont allés jusqu'à la fameuse data room mais aucun n'a trouvé grâce à leurs yeux. Du coup, Romeyer comme Caiazzo auraient décidé d'adopter une nouvelle stratégie. Celle de dénicher un nouvel actionnaire.

Plus d'informations dès, demain 6 heures sur notre site, ou dans But! Saint-Etienne, qui paraîtra dans les kiosques mais est également disponible en format numérique.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LA VENTE C'EST FINI ! 🙅‍♂️

Caiazzo et Romeyer cherchent un troisième actionnaire !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/c6mADu4Cgl — But! Saint-Étienne (@ButASSE) April 5, 2022

Pour résumer Roland Romeyer et Bernardi Caiazzo ont mis l'ASSE en vente depuis plus d'un an. Mais, faute de repreneurs les satisfaisant, ils envisagent désormais une nouvelle approche pour relancer les Verts vers les sommets ou du moins les sortir de la zone rouge.

Raphaël Nouet

Rédacteur